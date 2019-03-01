Лукашенко заявил, что "лучшие в мире" товары из Белоруссии не пускают в РФ

Президент Белоруссии потребовал от России прекратить лоббировать интересы «олигархических групп» на внутреннем рынке.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на трансляцию выступления Александра Лукашенко перед журналистами, лидер Белоруссии обвинил власти России в тесных связях с крупными «олигархическими группами», которые блокируют поставки белорусской продукции.

«Надо прекратить правительству России лоббировать кланы, группы, как их называют, олигархические: крупный бизнес сросся с властью, и они проталкивают свои вопросы, блокируют наши отношения в союзе [Союзном государстве России и Белоруссии]. А ведь это предусмотрено во всех документах, что у нас общий рынок. И мы должны свободно торговать», — заявил Лукашенко.

По его словам, поставки «самой качественной в мире» белорусской сельскохозяйственной продукции не пускают на российский рынок вовсе не из-за того, что «там нашли какие-то бациллы», а из-за «давления определенных групп».

«К примеру, ваш бывший министр сельского хозяйства Ткачев — один из крупнейших сельскохозяйственных баронов России. <...> И вы думаете, что он пропустит наш сахар — по качеству самый лучший — на территорию России, если он в последний год семь или десять заводов дополнительно скупил и производил этот сахар?» — напомнил белорусский лидер.