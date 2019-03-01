Главам регионов предложили начислять баллы за состояние дорог

Минэкономразвития внесло в кабмин проект новой методики оценки деятельности губернаторов по качеству дорог в регионах.

Как пишет газета «Ведомости», инициатива ведомства призвана отражать послание к Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина, который требовал, чтобы состояние дорог было постоянно в центре внимания глав регионов.

Отмечается, губернаторов станут оценивать по выполнению федерального проекта «Дорожная сеть». Согласно предложенной Минэкономразвития методике, главы регионов смогут получить самый высокий балл (0,5) за ремонт региональных трасс, 0,35 — за ремонт дорог в агломерациях с населением более 200 тысяч человек, еще 0,15 — за снижение доли перегруженных дорог.

Если губернаторам удастся выполнить план более чем на 90%, они получат очень высокие баллы, если менее 80%, то оценки будут значительно ниже.