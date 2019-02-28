Полиция Швеции задержала второго за неделю "российского шпиона"

В Стокгольме задержали человека, который, предположительно, шпионил в пользу России с апреля по сентябрь 2018 года.

Напомним, накануне Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила о задержании работника крупной высокотехнологичной компании по подозрению в сборе секретной информации в пользу России.

Глава контрразведывательного подразделения СЭПО Даниэль Стенлинг отмечал, что в последнее время со стороны зарубежных разведок наблюдается усиленный интерес к разработкам Швеции в областях высоких технологий.

Как передает Dagens Nyheter со ссылкой на судебный документ, 28 февраля стало известно о задержании в Стокгольме еще одного «российского шпиона».

По данным полиции, задержанный собирал секретные данные для России с апреля по сентябрь 2018 года.

При этом подчеркивается, что это задержание не связано с произведенным ранее.