Жители Судана положительно реагируют на возросшую роль местных СМИ, влияющих на зарождение демократических институтов в стране. Особенно чувствительно это влияние на фоне политического кризиса в республике. Власти понимают текущую сложность ситуации, поэтому идут на вынужденные шаги ради сохранения будущего Судана для следующих поколений.

Надежды граждан африканского государства подтвердил и глава Союза журналистов стран-участниц Африканского союза Садык Разеки. В интервью Федеральному агентству новостей он рассказал, что люди ожидают от журналистов больших свершений. Так, народ уверен, что местные «мастера пера» сыграют решающую роль в укреплении здоровой демократии в стране, а также в экономических переменах.

В свою очередь, власти республики проводят реформы. Сегодня нововведения больше напоминают «шоковую терапию». Как объяснил президент Судана Омар аль-Башир, меры вынужденные и направленные на благополучие народа в будущем. Несколькими днями ранее глава республики ввел режим чрезвычайного положения по все стране. Также аль-Башир распустил весь кабинет министров в правительстве. Лидер Судана гарантировал качественную замену чиновникам, не оправдавшим доверие. Отдельно Омар аль-Башир отметил о назревших экономических переменах – в ближайшем будущем последуют радикальные меры по выправлению ситуации в позитивное русло.

О масштабных планах президента Судана можно было услышать на национальном телевидении страны. Также речь лидера напечатали все местные газеты. Не обошли вниманием заявления Омар аль-Башира и западные СМИ. Особенно отличились британские источники, поскольку Туманный Альбион давно претендовал на господство в Судане. Так, BBC и The Times удивительным образом «обнаружили» в африканской республике бойцов так называемой ЧВК «Вагнера». Как оказалось, в мифическую группу «Вагнера» зачислили российских военных инструкторов, легитимно находящихся в Судане по просьбе президента страны Омар аль-Башира. Об их присутствии упоминал в конце января представитель Кремля Дмитрий Песков.

Бывший сотрудник российской дипмиссии в Йемене и востоковед Павел Густерин отмечает, что россияне находятся в Судане в рамках международного права. Со слов эксперта, ничего предосудительного здесь нет. И действительно, Москву и Хартум уже не первый месяц связывает военно-техническое сотрудничество. Российские военные советники обучают суданских силовиков обращаться с российской техникой и вооружением. И неважно, что это не нравится Западу.

Однако роль суданской прессы в становлении демократии Густерин считает пока мифической. Тем не менее, объективность западных обозревателей и таблоидов эксперт тоже ставит под сомнение. Востоковед назвал причины, по которым Судан давно раздражает западный мир. В первую очередь, это наличие портов и нефтепереработки в республике.

Густерин напомнил, что запасы нефти остались у Судана на юге после разделения на 2 страны. НПЗ остались на севере, выход к Красному морю и портам – там же. Фактически Хартум сохранил контроль над важнейшими объектами, и это не может не раздражать Запад.

Стоит напомнить, что США уже наносили ракетные удары по Судану под вымышленным предлогом. В 1998 году боеприпасы Соединенных Штатов уничтожили фармацевтическую фабрику в Хартуме, выпускавшую 90% лекарств в Судане. На ней якобы производилось химическое оружие. Впоследствии доказательств этому так и не представили. Тем не менее, разрушение фармацевтического предприятия стало причиной эпидемии туберкулеза и малярии среди населения. Тогда погибло более десяти тысяч суданцев из-за нехватки медикаментов.