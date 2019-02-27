Опубликовавшим фейковую новость СМИ дадут возможность удалить информацию

В Госдуме подготовили поправки к законопроекту о фейковых новостях и информации, выражающей неуважение к обществу и государству.

Как сообщил глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин «Интерфаксу» в среду, 27 февраля, новые поправки предполагают, что СМИ будут давать «право на ошибку». Он уточнил, что официально зарегистрированным СМИ, опубликовавшим фейковую новость, будет направлено уведомление с требованием удалить неверную информацию. Таким образом, исправив материал, СМИ смогут избежать блокировки со стороны Роскомнадзора.

Соответствующее правило предлагает ввести и для тех, кто опубликовал неуважительную для общества и государства информацию. «В соответствии с ними владельцу ресурса будет предоставлено время, а именно — сутки, чтобы удалить ее и не быть заблокированным», — сказал Левин.

«Если гражданин выполняет требование Роскомнадзора — удаляет контент в установленный срок, то он не будет привлекаться к административной ответственности, в случае если это первое правонарушение такого характера», — добавил депутат.

При этом он отметил, что из-под действия закона предлагается вывести традиционные СМИ, так как их регулирование на данный момент достаточно эффективно.