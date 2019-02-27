Матвиенко заявила, что "больные сенаторы никому не нужны"

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов пройти диспансеризацию.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Валентина Матвиенко назвала приоритетные задачи Совета Федерации на ближайший год.

Как сообщает агентство «Москва», в ходе заседания Совета Федерации Мативенко обратилась к сенаторам с просьбой. «Просили по итогам года всем сенаторам сдать справки о том, что вы прошли диспансеризацию. Это крайне нужно и это дисциплинирует вас. Всегда заняты, всегда не находите время, всегда не до здоровья, а потом оказывается, что уже поздно. Поэтому, пожалуйста, все-таки, кто прошел диспансеризацию, прошу в отдел кадров сдать», — сказала сенатор.

Она посоветовала тем, кто не прошел диспансеризацию, сделать это. «Это не является обязательным, но мы все таки коллектив, команда, корпорация. Мы должны какие-то внутренние правила тоже иметь и строго им следовать. Больные сенаторы, председатели никому не нужны. Нужны здоровые», — заключила Матвиенко.