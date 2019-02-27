Матвиенко призвала сенаторов лично включиться в реализацию поручений Путина

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала приоритетные задачи в работе верхней палаты парламента.

На заседании в среду, 27 февраля, Валентина Матвиенко назвала поручения президента РФ Владимира Путина приоритетными задачами для Совфеда, передает «Парламентская газета».

«Реализация поручений президента Владимира Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию 20 февраля — приоритет в работе палаты на ближайший год, и особенно в весеннюю сессию. Я прошу каждого сенатора лично включиться в работу по реализации послания», — цитирует издание Матвиенко.

В среду Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания, они опубликованы на сайте Кремля. Так, администрация президента должна увеличить сумму, выделяемую на поддержку проектов в области искусства и культуры в виде грантов. Правительство должно внести ряд поправок в законы, касающиеся индексации пенсий, продления «ипотечных каникул», уменьшения налоговой базы по земельному налогу и другого.