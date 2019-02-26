Песков объяснил, как его дочь попала на стажировку в Европарламент

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что его дочь стажируется в Европарламенте.

Ранее стало известно, что Елизавета Пескова, которая учится во Франции, с ноября прошлого года проходит стажировку в аппарате французского депутата Эмерика Шопрада. Политик сказал, что Пескова, хоть и является «дочерью важной в России персоны», имеет право на стажировку, как и другие студенты. По его словам, Пескова заключила контракт не с ним, а с Европарламентом.

26 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о стажировке его дочери. «Речь идет об обычной студентке и об обычной практике. Что-то другое я бы не хотел комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Отметим, что Эмерик Шопрад попал в Европарламент в 2015 году. Годом ранее он был одним из международных наблюдателей на референдуме по вхождению Крыма в состав РФ.