СМИ узнали мнение Владимира Путина о преследовании Майкла Калви

Источники Bloomberg сообщили, что глава РФ Владимир Путин поддержал расследование против основателя Baring Vostok.

Ранее Sobesednik.ru писал, что основателя Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджеров его инвестфонда обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

25 февраля стало известно, что на прошлой неделе Владимир Путин заявил о невозможности игнорировать подозрения следствия о хищении руководством инвестфонда 2,5 миллиарда рублей. Как пишет Bloomberg, такое заявление прозвучало на заседании за закрытыми дверями.

Путин сказал участникам заседания, что он не давал заранее одобрения на арест Майкла Калви. При этом президент выразил мнение, что предварительное заключение в отношении бизнесменов иногда оправдано. По его словам, выгораживание бизнесменов может быть опасным для общества.

Тем временем фонд Baring Vostok опубликовал открытое письмо, в котором попросил Путина взять под личный контроль это уголовное дело. «Просим Вас для целей обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования взять под личный контроль уголовное дело в отношении Д.М. Калви, В.Л. Абгаряна, И.Н. Зюзина, Ф. Дельпаля, М.С. Владимирова, А.С. Кордичева», – цитирует письмо ТАСС.

Владимир Путин официально не комментировал дело против основателя Baring Vostok. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобное могло произойти в любой стране. «Мы знаем его как последовательного и очень крупного инвестора в нашу экономику», – сказал он.

Напомним, 16 февраля Майкла Калви и пятерых его предполагаемых сообщников арестовали до 13 апреля. Их обвиняют в причастности к хищению более 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Калви утверждает, что его преследуют из-за корпоративного конфликта вокруг «Восточного». Этот конфликт у американца якобы возник с экс-президентом «Юниаструм банка» Артемом Аветисяном, который владеет акциями «Восточного».

Майклу Калви грозит до 10 лет заключения.

Фонд Baring Vostok входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group и Gett.