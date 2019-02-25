Песков отреагировал на ТВ-сюжет о ракетных ударах РФ по США

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сюжет «России-1» о том, какие цели в США могут поразить ракеты РФ.

24 февраля журналист Дмитрий Киселев в своей программе «Вести недели» перечислил объекты на американской территории, которые могут уничтожить российские гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», упомянутые президентом Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию. В качестве потенциальных целей Киселев назвал Пентагон, резиденцию американского лидера Кэмп-Дэвид, пункт управления президента США Форт Ритчи и другие «центры принятия решений».

«Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по поводу программы Киселева, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в своем послании Путин не назвал ни одного географического пункта, говоря о том, что Россия нацелит свои ракеты на «центры принятия решений» той страны, которая нападет на РФ.