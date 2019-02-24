Лавров заявил о невозможности заключения мира с Японией в настоящий момент

Глава МИД России заявил, что условия для заключения мирного договора с Японией полностью отсутствуют.

Слова министра приводит RT. Такое заявление дипломат сделал в интервью вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам ЦТВ и «Феникс».

«Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договорённости, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран... Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью», — заявил Лавров.

Ранее Sobesednik.ru приводил слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на могиле своего отца пообещавшего добиться заключения мирового соглашения с Россией.