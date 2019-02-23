Самолет ВВС США пролетел над Россией в ночь на День защитника Отечества

Мониторинговый портал PlaneRadar зафиксировал полет над территорией РФ американского военного самолета Boeing OC-135B.

Отмечается, что самолет ВВС США с бортовым номером 61-2670 осуществил полет над Россией и был зафиксирован в небе над Читой в ночь на 23 февраля.

По словам пресс-секретаря Пентагона, подполковника Джейми Дэвиса, которые приводит «Голос Америки», этот полет был проведен в рамках Договора по открытому небу (ДОН) и стал первым с ноября 2017 года.

Перерыв, длившийся больше года, Дэвис объяснил напряженными отношениями между странами.