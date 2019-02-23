Минюст США отложит выпуск отчета о расследовании по "российскому делу"

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому «российскому вмешательству» не будет представлен в ближайшие дни.

Ранее авторитетная газета The Washington Post сообщала, что расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы президента 2016 года подходит к концу и доклад по нему будет представлен Робертом Мюллером в ближайшие дни. Издание подчеркивало, что у близких сторонников американского президента существуют опасения, что в докладе может содержаться информация, которая нанесет политический урон его репутации.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters, Минюст США опроверг информацию о завершении расследования и о намерении Мюллера представить доклад по нему на следующей неделе.

«Любые сообщения о том, что доклад спецпрокурора будет передан в Минюст на следующей неделе, являются неверными», — заявили представители ведомства.

При этом источник агентства в администрации президента США отмечает, что «нет ничего удивительного» в том, что доклад не будет выпущен во время визита Дональда Трампа во Вьетнам.