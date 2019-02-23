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Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом на бронепоезде через Китай

Политика

Дипломатический источник сообщил, что лидер Северной Кореи отказался лететь на саммит во Вьетнаме самолетом.

Как передает ТАСС, лидер КНДР Ким Чен Ын отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Ханой, где 27-28 февраля у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

«Около 17:00 по местному времени Ким Чен Ын отправился в Ханой на своем бронепоезде. Ожидается, что весь путь до столицы Вьетнама лидер КНДР проделает по железной дороге транзитом через Китай», — рассказал анонимный дипломатический источник ТАСС.

Отмечается, что Ким Чен Ын отказался лететь на саммит самолетом, хотя общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы Северной Кореи до Вьетнама составляет более 4,5 тысячи километров. При средней скорости тяжелого бронепоезда менее 100 км/ч это путешествие может занять более двух суток. 

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter писал, что с нетерпением ждет второй встречи с Ким Чен Ыном.

 

Теги: КНДР, Трамп

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Колумнисты
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Мовчан
Андрей

экономист

С точки зрения выполнения тезисов этого путинского послания все понятно: они никогда не выполняются. Пожалуй, это самый скучный из всех перформансов подобного рода за все годы

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Баканов
Константин

обозреватель

У министра культуры Мединского вся жизнь – бой. Берет плацдарм за плацдармом. Даже если проиграл одну битву – тут же рвется на следующую с шашкой наголо

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Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной


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