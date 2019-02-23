Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом на бронепоезде через Китай

Дипломатический источник сообщил, что лидер Северной Кореи отказался лететь на саммит во Вьетнаме самолетом.

Как передает ТАСС, лидер КНДР Ким Чен Ын отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Ханой, где 27-28 февраля у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

«Около 17:00 по местному времени Ким Чен Ын отправился в Ханой на своем бронепоезде. Ожидается, что весь путь до столицы Вьетнама лидер КНДР проделает по железной дороге транзитом через Китай», — рассказал анонимный дипломатический источник ТАСС.

Отмечается, что Ким Чен Ын отказался лететь на саммит самолетом, хотя общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы Северной Кореи до Вьетнама составляет более 4,5 тысячи километров. При средней скорости тяжелого бронепоезда менее 100 км/ч это путешествие может занять более двух суток.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter писал, что с нетерпением ждет второй встречи с Ким Чен Ыном.