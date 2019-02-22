Низкий рейтинг эфира послания Путина связали с непопулярностью президента

Послание президента Федеральному собранию в прямом эфире посмотрели лишь 5,9% жителей Москвы или 0,87 млн человек.

Как передает газета «Коммерсант» со ссылкой на предварительные данные Mediascope, послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое 20 февраля транслировали в прямом эфире Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Москва 24» и «360», оказалось самым непопулярным у телезрителей за последние годы.

Отмечается, что его посмотрели лишь 5,9% жителей Москвы или 0,87 млн человек. Из жителей столицы, которые в это время смотрели телевизор, послание выбрали всего 39%.

По данным экспертов, в последний раз такие низкие показатели фиксировали в 2013 году.

Непопулярность послания президента специалисты связывают с общим снижением рейтинга власти на фоне падения реальных доходов населения, повышения налогов и пенсионной реформы.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что только за неделю с 4 по 10 февраля рейтинг доверия россиян президенту снизился более чем на 1%, составив 32,6%.