Замена фильтра. На что повлияет снижение требований к кандидатам на выборах

Участники рабочей группы при Администрации президента неожиданно согласились пойти на некоторые уступки демократической общественности и смягчить практически полностью контролируемый «Единой Россией» муниципальный фильтр. Изменения, конечно, грядут «потрясающие»: если сейчас мунфильтр требует от кандидатов от 5 до 10% депутатских подписей в зависимости от региона, то предполагается зафиксировать этот барьер на уровне 5%.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц назвал предстоящие изменения чисто косметическими:

— Какое-то влияние на конкурентность выборов это окажет, но не значительное и не принципиальное, — считает эксперт. — Потому что эти пресловутые 5% и так существовали во многих регионах. Или 7%. 10% мало где использовались. На те регионы, где было 10%, а станет 5%, это, конечно, окажет воздействие. Но в связи с тем, что процентное соотношение необходимых подписей в регионах не скорректировано, сложность в подборе подписей сохраняется. Подсчеты говорят (это еще будет уточняться), что некоторым регионам не удастся снизить [порог] даже до 5%, потому что тогда у них физически не хватит депутатов для подписей.

Нужно говорить о комплексной переработке мунфильтра, а не о снижении какого-то одного показателя, считает наш собеседник:

— Моделирование ситуации, в которой порог был бы снижен до 5%, на выборах в сентябре прошлого года показывает, что в большинстве регионов никаких кардинальных изменений не произошло бы, — продолжает Григорий Мельконьянц. — Потому что даже у тех же парламентских партий нет нужного количества депутатов [чтобы обеспечить регистрацию своих кандидатов благодаря подписям своей фракции в региональном парламенте].

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Когда мы говорили, что нужно заменять фильтр залогом, сбором подписей от избирателей, мы говорили, что мунфильтр нежизнеспособен и не отражает реальной политической ситуации, не демонстрирует реальную представительность и поддержку среди избирателей. Потому что мы знаем, как эти подписи раздаются — по указивке сверху. Мы это видели на примере выборов в Приморье, где кандидат от коммунистов, прошедший при первой попытке во второй тур (и даже, на наш взгляд, выигравший его), при второй попытке не смог пройти муниципальный фильтр. Несмотря на то, что у него явно была поддержка, — напоминает Мельконьянц.

— Это скорее косметическое изменение, но это и небольшой шажок вперед, — заключает эксперт. — На мой взгляд, это больше политический ход, чем практический, поскольку практическая польза от него минимальная. Тем не менее сдвиг произошел: до этого, насколько мне известно, была принципиальная позиция — муниципальный фильтр неизменен. Для консервативной части власти это серьезное изменение. В нашем восприятии могут быть отличия. Те силы, которые выступали за отмену фильтра, все-таки добились минимальных изменений. Была, на мой взгляд, 99,9%-я вероятность, что решение будет принято в пользу сохранения статус-кво. Видимо, произошли некие события, которые повлияли на политическое решение — сделан шаг на встречу широким массам критиков. Возможно, в дальнейшем можно будет обсуждать полную замену муниципального фильтра на более демократические механизмы.

По прогнозу главы ЦИК Эллы Памфиловой, выборы в единый день голосования 8 сентября 2019 года уже могут пройти с учетом этих изменений.