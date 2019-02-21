"Единая Россия" решила провести праймериз в мае

Президиум Генсовета «Единой России» назначил на 26 мая предварительное голосование перед выборами в сентябре.

Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. По его словам, праймериз позволит «провести отбор достойных кандидатов», которые смогут эффективно провести избирательную кампанию.

«Единый день предварительного голосования пройдет 26 мая», — сказал Турчак.

Напомним, 8 сентября 2019 года пройдет Единый день голосования, во время которого будут выбраны главы субъектов, депутаты заксобраний также довыбраны депутаты Госдумы.