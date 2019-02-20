Премьер Израиля передумал приезжать в Москву на встречу с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил поездку в Москву, где он планировал встретиться с Владимиром Путиным.

Jerusalem Post пишет, что визит Нетаньяху в РФ, запланированный на 21 февраля, отложили из-за политической ситуации в Израиле. По данным издания, с переносом поездки согласились и российская, и израильская стороны.

Ожидается, что в четверг, 21 февраля, Нетаньяху и Путин договорятся о встрече по телефону. Переговоры могут состояться в ближайшие дни, пишет газета.

«Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу Кремля.

Израильские журналисты пишут, что последний раз лидеры двух стран встречались в ноябре в Париже на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. В отношениях между странами возникла напряженность после того, как сирийские военные, обстреливая израильские истребители, случайно сбили российский разведывательный самолет.