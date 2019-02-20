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Фигуранта дела о гибели "Боинга-777" под Донецком объявили в розыск

Политика

Служба безопасности Украины объявила в розыск предполагаемого офицера ГРУ, который проходит по делу о крушении «Боинга-777».

Как сообщается на сайте МВД Украины, предполагаемый офицер ГРУ Олег Иванников обвиняется в создании террористической организации и ведении агрессивной войны.

Ранее СМИ писали, что Иванников координировал действия так называемых ополченцев, а также наемников ЧВК «Вагнер» на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. По некоторым данным, ранее он под чужим именем возглавлял министерство обороны Южной Осетии.   

Журналисты узнали, что Иванников уехал из Украины в 2015 году. Его местонахождение неизвестно.

Напомним, самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Он упал в районе села Грабово в Донецкой области. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Объединенная следственная группа (туда вошли представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины), которая расследует обстоятельства трагедии, пришла к выводу, что самолет сбили при помощи ЗРК «Бук», который доставили на украинскую территорию из России. После авиакатастрофы комплекс вернули в РФ.

 

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