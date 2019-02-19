Мурманского губернатора обвинили в трате благотворительных средств

Бывший чиновник дал показания против губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

Как передает «Интерфакс», изобличающие показания против Ковтун дал экс-заместитель начальника управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Георгий Благодельский. Он проходит по делу, которое в октябре прошлого года завели в отношении бывших областных чиновников. Их подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, они нанесли бюджету ущерб на 8,2 миллиона рублей.

Георгий Благодельский рассказал в зале Октябрьского районного суда Мурманска, что заместитель губернатора Игорь Бабенко приказывал своим подчиненным обналичивать через фиктивные закупки и договоры с лояльными контрагентами деньги, полученные от коммерческих предприятий на благотворительные мероприятия. По словам экс-чиновника, эти средства находились в специальном сейфе и расходовались на нужды губернатора, не предусмотренные бюджетом.

В частности, как сообщил Благодельский, эти деньги шли на покупку дорогостоящих продуктов питания, на принадлежности для активного отдыха, на сувениры от имени губернатора. На благотворительные средства губернатору приобретали дорогие гаджеты и оплачивали ее отдых в стрелковом клубе «Кречет».

«Все как зазомбированы были, старались угодить губернатору, может быть, она сама это требовала от Бабенко и своих помощников, а они спускали это нам (...) Он [Бабенко] считал, что для должностного лица такого уровня как губернатор должно приобретаться что-то элитное, дорогостоящее», – рассказал Благодельский.

По словам обвиняемого, он не знает, была ли Ковтун в курсе существования «черной кассы». «Однако полагаю, что она была осведомлена об этом, поскольку просьбы личного характера о приобретении чего-либо для нее лично иногда поступали мне от ее помощника Рыбакина (...) Значит, она понимала, что есть какой-то денежный актив, к которому она может обращаться», – сказал Благодельский.

Марину Ковтун назначили временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской области в апреле 2012 года. Через два года она победила на губернаторских выборах.