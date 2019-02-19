Космос и союз с Белоруссией могут стать позитивными темами послания Путина

Телеканал «Дождь» назвал позитивные темы, которые будут затронуты во время послания президента парламенту.

Напомним, ранее телеканал сообщал, что в Кремле работают над созданием «позитивной повестки дня» для послания Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 20 февраля. Тогда необходимость отражения в речи президента положительных сторон российской действительности объяснялась тем, что «люди устали от ракет», а рейтинг Владимира Путина значительно упал после проведенной летом прошлого года пенсионной реформы.

Как передает «Дождь» со ссылкой на источники, в Кремле сумели найти позитивные темы для президентского послания.

Отмечается, что такими темами могут стать вопросы освоения космоса и Арктики, союза с Белоруссией, передачи Курильских островов, развития национальных проектов и волонтерства.

Кроме того, по данным телеканала, президент может высказаться о проблемах с вывозом отходов.

В 2018 году значительная часть выступления Владимира Путина перед парламентом была посвящена новейшему российскому оружию. Однако на этот раз внешнеполитическая тематика уйдет на второй план.