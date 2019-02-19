Единороссы поддержали идею снижения "муниципального фильтра"

Партия «Единая Россия» поддержала идею снижения «муниципального фильтра» в два раза.

Как пишет «Интерфакс», участники рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента согласились с возможностью снижения предельного порога «муниципального фильтра».

«Речь идет о сборе подписей, установленном в Федеральном законе – не более 5%. Сейчас эта планка установлена в рамках от 5 до 10%», – сказал член рабочей группы председатель совета Российского общественного института избирательного права, член Совета по правам человека при Президенте Игорь Борисов.

Он подчеркнул, что идею поддержала в том числе партия «Единая Россия». По словам Борисова, это решение будет оформлено в виде поправок в законодательство.

«Решение о снижении – оно даст стимул партиям подтягивать муниципальных избранников до этого уровня, либо уже работать в рамках законодательных собраний субъектов, чтобы это увеличивало политическую конкуренцию», – заявил Борисов.

Напомним, что политику в РФ необходимо собрать от 5 до 10% (в зависимости от региона) подписей муниципальных депутатов региона, чтобы его допустили до выборов. Поскольку большинство депутатов в муниципальных образованиях состоит в «Единой России», кандидаты от других партий зачастую вынуждены обращаться за поддержкой к единороссам, чтобы иметь возможность выдвинуться на выборы.