В Петербурге согласовали марш памяти Немцова после угрозы обращения в суд

Власти Санкт-Петербурга разрешили провести митинг в память о Борисе Немцове в центре города 24 февраля.

Как передает Znak.com со ссылкой на сообщение организаторов марша в соцсети «ВКонтакте», согласованная акция в память об убитом в 2015 году оппозиционере Борисе Немцове пройдет на площади у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге в 14:00 в воскресенье, 24 февраля.

Отмечается, что ранее власти Петербурга отказывали в проведении мероприятия в центре города, однако изменили решение после заявления организаторов о намерении обатиться в суд.

«Решением оргкомитета принято ограничение — не более трех флагов от каждой политической силы. На флаги с государственной символикой Российской Федерации и Санкт-Петербурга ограничений нет», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о намерении организаторов марша памяти Бориса Немцова превратить традиционную акцию в «полноценный марш оппозиции с политическими требованиями к власти».

В Москве также согласован марш памяти Немцова: он пройдет 24 февраля в 14:00 от Страстного бульвара по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова.