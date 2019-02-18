Экс-замглавы ФБР назвал "шоком" доверие Трампа Путину по ракетам КНДР

Дональд Трамп не поверил данным разведки о том, что КНДР обладает ракетами, способными достичь территории США.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на интервью бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба телеканалу CBS, в вопросе наличия у Северной Кореи ракет, представляющих угрозу для Соединенных Штатов, американский лидер предпочел поверить Владимиру Путину, который опроверг данную информацию.

«Представители разведки на брифинге ответили, что это не согласуется ни с одним из сообщений разведки и информацией, которой обладает наше правительство, на что президент ответил: "Мне все равно. Я верю Путину"», — рассказал Маккейб.

Он отметил, что сам присутствовал при сказанном, и слова Трампа стали для него «просто шоком».

Напомним, ранее КНДР дала согласие на проверку своих ядерных и ракетных полигонов со стороны МАГАТЭ.