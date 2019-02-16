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Лужков назвал главную проблему объединения Москвы и Подмосковья

Политика

Экс-мэр столицы Юрий Лужков прокомментировал идею объединения Москвы и Подмосковья.  

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко объединить Москву и Подмосковье в один субъект федерации под названием «Московская губерния». «За последние десятилетия в федеративной политике России существует тенденция на укрупнение региона и сокращение общего числа субъектов федерации. Данная политика является абсолютно правильной и действительно способствует более эффективному государственному управлению», – заявил Власов. 

16 февраля бывший градоначальник Москвы сказал, что экономическая интеграция, при которой объединяются производственные и сельскохозяйственные мощности региона, – это полезная вещь.  

«Очень важно только определиться со статусом самостоятельности с точки зрения того, как должны выполняться и осуществляться властные полномочия. Это отдельный разговор, который требует, конечно, своего решения, рассмотрения. Но экономически это, безусловно, полезная вещь», – цитирует Лужкова РИА «Новости»

Напомним, Лужков занимал пост мэра с 1992 по 2010 годы. 

 

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Слева: Алексей Навальный // фото: Global Look Press; справа: Евгений Пригожин // фото: РИА Новости

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