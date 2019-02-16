ЕС решил ввести санкции против РФ из-за инцидента в Азовском море

Евросоюз решил ввести против России новые санкции из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

«Решение уже принято на соответствующем уровне», – заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что ЕС намерен вести санкции против восьми россиян, причастных к задержанию и аресту 24 украинских моряков. Речь идет в том числе о судьях, которые определяли задержанным меру пресечения. По некоторым данным, фигурантам нового санкционного списка грозит арест их активов и счетов, а также запрет на въезд в Европу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала новые антироссийские санкции. По ее словам, ограничения необходимо согласовать с Украиной. При этом она заявила, что Европа не должна терять «переговорную нить» с РФ. «С геостратегической точки зрения, Европа не может быть заинтересована в том, чтобы оборвать отношения с Россией», – цитирует ее ТАСС.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские военные корабли задержали со стрельбой в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, которые пытались пройти в Азовское море. Симферопольский суд арестовал 24 украинских моряков. В Украине, США и Европе этот инцидент сочли проявлением немотивированной агрессии со стороны России.

Ранее Sobesednik.ru писал, что представитель Кремля Дмитрий Песков призвал готовиться к худшему в вопросе новых санкций.