В ЛДПР не нашли рычагов воздействия на поддержавшего изоляцию Рунета депутата

Член фракции ЛДПР Андрей Луговой не понесет наказания за поддержку законопроекта об изоляции Рунета.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что фракция снимает фамилию своего депутата Андрея Лугового из списка авторов законопроекта об изоляции Рунета. Луговой отказался вычеркивать себя из авторов документа.

Вице-спикер Госдумы, представитель ЛДПР Игорь Лебедев рассказал «Интерфаксу», что Луговой не понесет наказание за то, что сохранил свою подпись под законопроектом вопреки позиции партии.

«Рычагов воздействия или какого-либо наказания нет», — сказал депутат. При этом он подчеркнул, что неправильно «публично оспаривать позицию руководителя фракции».