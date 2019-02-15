Рейтинг доверия Путину снизился более чем на 1% за неделю

ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга доверия президенту РФ Владимиру Путину.

Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, рейтинг доверия Владимиру Путину снизился за последнюю неделю. Так, с 28 января по 3 февраля о доверии президенту высказались 33,9% россиян. При этом на неделе с 4 по 10 февраля рейтинг доверия президенту составил 32,6%.

За неделю с 4 по 10 февраля вырос рейтинг доверия главе МИД Сергею Лаврову — с 12,8% до 13,2%, а также рейтинг доверия главе ЛДПР Владимиру Жириновскому — с 9,8% до 9,9%.

Рейтинг доверия премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву остался на том же уровне — 7,9%.