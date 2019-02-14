Пескова спросили о видео с выпивающими в самолете экс-чиновниками

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал видео с бывшими чиновниками, выпивающими в самолете.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Telegram опубликовали видео, на котором бывшие чиновники выпивают и поют песню на борту частного самолета. В кадр попали четыре человека: экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, бывшая пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова, экс-замглавы правительства Аркадий Дворкович и Марина Ентальцева, которая работала шефом протокола Дмитрия Медведева.

14 февраля Дмитрия Пескова спросили, есть ли у сотрудников администрации президента похожая традиция собираться неформально. «Безусловно есть. Ничего в этом нет зазорного. Главное при этом не нарушать никаких правил», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он сказал, что в Кремле не знают, каким образом видео с выпивающими чиновниками попало в Сеть. «Не знаю, важно ли это, откуда оно взялось, но, по крайней мере, это не наш вопрос», – заявил пресс-секретарь российского президента.