Песков призвал готовиться к худшему в вопросе новых санкций

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность введения новых антироссийских санкций США.

«Теоретически всегда надо надеется на лучшее, но готовиться к худшему. Но в случае настроений и в Конгрессе, и в Сенате на улучшение отношений или хотя бы устойчивую ремиссию "болезни русофобии" надеяться не приходится», – цитирует Пескова РБК.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что американские санкции направлены на подрыв участия РФ в энергетической сфере. По его словам, американцы пытаются вытеснить конкурентные российские компании с рынка и расчистить место для своих компаний.

Напомним, 13 февраля группа американских сенаторов представила законопроект, предполагающий дополнительные санкции против РФ в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом». Ограничения коснутся банковского и энергетического секторов, а также госдолга страны.

Министр финансов Антон Силуанов сказал, что РФ готова к новым санкциям. «Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят», – цитирует министра РИА «Новости».