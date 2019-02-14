Депутаты Госдумы проголосовали против запрета на участие в выборах коррупцию

Парламентарии не считают защитой конституционный ценностех запрет на участие в выборах лицам, уличенных в коррупции.

Текст отзыва депутатов предоставляем агентство «Москва». Ранее депутаты новосибирского заксобрания направили в Госдуму законопроект, который запретит участвовать в выборах лицам, ранее уличенным в совершении коррупционных преступлений.

По мнению депутатов ГД, проголосовавших против принятия такого закона, граждане России самостоятельно могут оценить моральный облик кандидата, поэтому введение такого положения не защитит конституционные ценности.

При этом парламентарии отметили, что такие ограничения существуют для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, а введение такого запрета за коррупционные преступления необязательно.