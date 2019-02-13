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Владимир Путин сравнил лыжи и сноуборд по степени благородства

Политика

Президент России Владимир Путин объяснил, почему лыжи ему нравятся больше, чем сноуборд. 

Как ранее писал Sobesednik.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал главе РФ Владимиру Путину, что белорусы никогда не будут поставлять россиянам плохую водку и закуску, несмотря на политические скандалы и конфликты. Это обещание он дал во время встречи со своим российским коллегой в Сочи. 

Как сообщает «Интерфакс», 13 февраля Владимир Путин съехал на лыжах с одного из горнолыжных склонов Сочи. Спортом он занялся в перерыве во время переговоров с Александром Лукашенко. 

Путина попросили оценить качество склона. «Нормально», – сказал президент. Его также спросили, не пробовал ли он кататься на сноуборде. «Нет, может быть в следующий раз. Лыжи благороднее», – заявил российский лидер.

 

Теги: Путин

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