Лукашенко пообещал Путину поставлять в РФ хорошую водку вопреки конфликтам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не поставлять в Россию плохую водку и закуску.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. По его словам, несмотря на конфликты и скандалы, Белоруссия будет поставлять России только качественную водку и закуску.

«Мы имеем все возможности для того, что накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать», — цитирует Лукашенко «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что до сих пор продолжает существовать проблема некачественной еды и продовольствия, от которого страдают люди.