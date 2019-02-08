В центре внимания
Сергей Юрский // фото: Дмитрий Копылов / Global Look Press
В Москве после продолжительной болезни ушел из жизни Сергей Юрский
Личный "Исток". Имущество и фонды гражданской жены главы Подмосковья
Провалы космических масштабов

Новости дня

08 февраля, пятница

[17:49]"Мемориал" назвал дело Шевченко частью репрессий против "Открытой России"
[17:19]Директор колледжа в Керчи, где произошла бойня, уволилась ради лечения
[16:52]ЦИК Украины зарегистрировал двоих последних кандидатов в президенты
[16:26]СК попросили проверить версию заговора в деле о гибели Александра Пушкина
[16:07]Крупный пожар на базе клуба "Фламенго" унес жизни нескольких человек
[15:51]В Кремле ищут позитивные темы для послания Путина из-за низкого рейтинга
[15:10]Серебренников через адвоката передал соболезнования семье Юрского
[14:48]В Кремле рассказали об охране Януковича на территории РФ по указу Путина
[13:52]Песков рассказал, когда Путин огласит послание Федеральному Собранию
[13:39]Паралимпийский комитет России частично восстановили в правах до 15 марта
[13:09]В Домодедово самолет врезался в столб из-за льда на рулежной дорожке
[12:49]В Приморье от истощения умер тигр, охотившийся на собак пограничников
[12:32]Опрос показал, что 30% россиян планируют работать после выхода на пенсию
[11:53]Шевченко заявил, что пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец
[11:29]Владислав Третьяк отметил роль "батяни" в сборной России по хоккею
[11:24]Полиция Британии подозревает еще двоих россиян в отравлении Скрипалей
[10:44]Лазарев обошел Бузову, Крида и Киркорова на отборе для "Евровидения"
[10:31]Столичная полиция расследует ограбление салона связи на ₽1,6 млн
[10:18]В Москве после продолжительной болезни ушел из жизни Сергей Юрский
[09:00]Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочих в ДТП в Кузбассе
[08:07]Полиция сообщила об обнаружении тела футболиста Эмилиано Салы
[07:36]Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 8 февраля

07 февраля, четверг

[17:49]Угрожавшего взорвать храм в ЦАО жителя Иркутска арестовали до 5 апреля
[17:30]СК вернет в среду обитания косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье
[17:17]Житель Индии заявил, что не разрешал рожать его, и подал иск к родителям
[16:48]Гуайдо попросил папу римского посетить Венесуэлу и вернуть ей мир
[16:29]Суд оставил активистку "Открытой России" под арестом после смерти дочери
[15:54]Кости человеческих рук нашли во время чистки коллектора в ВАО Москвы
[15:43]"Бомбиста из МГУ" задержали вновь сразу после освобождения из изолятора
[15:38]Бастрыкин начал проверку в отношении подчиненных из КЧР по делу Арашуковых
[15:19]С россиян с доходом выше 85 тысяч автоматически снимут накопительную пенсию
[15:12]Арашуков пожаловался на соседа по камере и плохие условия в СИЗО
[15:00]Следователи изучают три версии пожара в доме на Никитском бульваре
[14:39]СМИ узнали о странном поведении третьего "отравителя" Скрипалей
[14:08]В ХМАО на последователей "Свидетелей Иеговы" завели уголовные дела
[13:41]В РФ задержали банду, подделывавшую тысячные и пятитысячные купюры
[12:59]Глава Минздрава назвала причину смерти 70% мужчин в России
[12:47]В Волгограде с помощью краски выявили 44 случая слива воды из батарей
[12:32]На главу приморской школы, где лекцию провели "бандиты", завели дело
[12:26]Картину "климатического хаоса" на Земле описали канадские ученые


Фото: Shutterstock
Банки подняли ставки. Можно ли разбогатеть, используя накопительные счета?
// фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды
Фото: Shutterstock
Плюсы и минусы невозвратных билетов на поезд
Фото: Global Look Press
Возврат продуктов: сложно, но возможно
Фото: Global Look Press
Как определить, пройдет простуда сама или нужно идти к врачу
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле
Андрей Макаревич и его сын, актер Иван Макаревич // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Кем стали дети "отцов" и "матерей" русского рока во взрослой жизни?
Фото: мануфактура БАГ
5 способов сделать свою квартиру модной
Фото: Shutterstock
Девять шагов к победе над бессонницей: советы специалиста
фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press
Подводные камни пяти самых популярных диет: почему вы набираете вес

В Кремле рассказали об охране Януковича на территории РФ по указу Путина

Политика

Дмитрий Песков заявил, что Виктор Янукович получил защиту на территории России сразу после того, как въехал в страну.

Как передает «Радио Свобода», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в РФ государственной охраной.

По словам представителя Кремля, охрану Януковичу предоставили по указу самого Владимира Путина сразу после того, как тот въехал на территорию России в качестве главы Украины. При этом Песков не смог уточнить, какая именно структура занимается этим поручением.

Он подчеркнул, что Янукович в настоящее время продолжает оставаться в России и не имеет никакого специального юридического статуса.

Теги: Украина, Путин, Песков

поделиться:

Политика

ЦИК Украины зарегистрировал двоих последних кандидатов в президенты

Читать далее >

Политика

В Кремле ищут позитивные темы для послания Путина из-за низкого рейтинга

Читать далее >

Политика

В Кремле рассказали об охране Януковича на территории РФ по указу Путина

Читать далее >

Политика
10 миллионов к 10 миллиардам: Шестун отрицает новое обвинение
ЦИК Украины зарегистрировал двоих последних кандидатов в президенты
В Кремле ищут позитивные темы для послания Путина из-за низкого рейтинга
В Кремле рассказали об охране Януковича на территории РФ по указу Путина
Общество
Петерс Покровскис: Скандал из-за миллионов Бурдасова оказался "сливом"?
"Мемориал" назвал дело Шевченко частью репрессий против "Открытой России"
Директор колледжа в Керчи, где произошла бойня, уволилась ради лечения
В Приморье от истощения умер тигр, охотившийся на собак пограничников
Колумнисты
Avatar

Гужева
Надежда

журналист

Скандалы с высказываниями чиновников и новости об их поведении «дома и в быту» заставляют задуматься: сколько еще подобных «чудес» таится в ведомствах?

Avatar

Ежов
Сергей

журналист

Деревянная избушка Бориса Ельцина, в которой он родился, оказалась никому не нужна. Зато построенную им систему власти многие обернули себе на пользу

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

День сурка – вечное повторение одних и тех же слов и событий – стал главной бедой сегодняшнего мира, и России, пожалуй, в наибольшей степени


Культура и ТВ
Могучее волшебство чистых душ: "Подарок принцессе" Людмилы Петрушевской
СК попросили проверить версию заговора в деле о гибели Александра Пушкина
"Планета оторвалась": Александр Филиппенко об уходе Сергея Юрского
Серебренников через адвоката передал соболезнования семье Юрского
Шоу-бизнес
Станислав Садальский посвятил прощальный пост Сергею Юрскому
Лазарев обошел Бузову, Крида и Киркорова на отборе для "Евровидения"
Павел Трубинер показал, как проводит отпуск с семьей в Таиланде
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой пошел в музыканты

Здоровье
Ученые выяснили, как раковые клетки перепрограммируются для выживания
Позитивное мышление беременных прививает детям любовь к наукам
Витамин D ускоряет лечение самого опасного туберкулеза
Глава Минздрава назвала причину смерти 70% мужчин в России
Туризм
Гоа на закате
Россиян задержали в Малайзии за "жонглирование" младенцем
Посольство не получало данных о раненных из-за смерча в Анталье россиянах
Россиянин разбился в Таиланде на взятом напрокат мотоцикле
Авто
Как стать "народным инспектором" и фиксировать нарушения на дорогах
Арашуков пожаловался на соседа по камере и плохие условия в СИЗО
России предсказали транспортный коллапс из-за "незаконных" остановок
В Минтрансе отчитались о ремонте 11 тысяч километров дорог и улиц
Недвижимость
"Ипотечные каникулы" обернутся ужесточением условий кредитования
В Думе призвали скорректировать идею об отмене "поверочного рабства"
В Екатеринбурге качели и песочница пали жертвами спора жителей с застройщиком
"Сдавая квартиру, рантье хотят выручать московскую зарплату"
Читайте также

Фото: Global Look Press
Дети президентского гранта. Кому достается от государства больше денег, чем другим
Надежда Цапок // Фото: стоп-кадр с YouTube
Надежда Цапок ищет инвесторов для возвращения земель "бабушки Данько"
Патриарх Кирилл // фото: Global Look Press
Кирилл. Итоги. Как изменилась церковь за десять лет патриаршества
Как в Крыму охраняют могилу Виктора Януковича – младшего
Игорь Шувалов // фото: РИА Новости
Дорогой Игорь Иванович. Каталог недвижимости главы ВЭБа Шувалова
Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Сергей Юрский:
У меня не оппозиция, а позиция
Сергей Пускепалис // Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Сергей Пускепалис:
Для меня Навальный – токсичный человек
Караченцов с женой, сыном, невесткой и внуком // фото: Валерий Плотников
Людмила Поргина:
Без Коли стало трудно дышать
Алла Сигалова // фото: личный архив
Алла Сигалова:
Во всем мире нас воспринимают как угрозу
Андрей Смоляков // фото: Александр Шпаковский
Андрей Смоляков:
Хочется, чтобы страна гордилась не ракетами, а культурой


Слева: Эдуард Успенский // фото: Global Look Press; справа: Валентин Постников // стоп-кадр / Youtube / радио "Маяк"
Брат Эдуарда Успенского рад, что открылся обман
Гоша Куценко // фото: Борис Кремер
Гошу Куценко атаковала мафия российского шоу-бизнеса
стоп-кадр / Youtube / канал "Renat Agzamov"
Ренат Агзамов: Не хочу, чтобы подельники Джурило наживались на мне!
Людмила Поргина // фото: Андрей Струнин
Людмила Поргина осудила отношение Ольги Зарубиной к близким
Антон Бурдасов // фото: оф. сайт ХК "Салават Юлаев"
Петерс Покровскис: Скандал из-за миллионов Бурдасова оказался "сливом"?

стоп-кадр / Youtube
В Екатеринбурге качели и песочница пали жертвами спора жителей с застройщиком
Алла Пугачева // фото: Лилия Шарловская
Откуда у Аллы Пугачевой деньги на роскошную жизнь?
Global Look Press
"Не судьба": психолог – об уроках осознанности в школах России
digifoodstock.com / Global Look Press
Образы красивых женщин толкают мужчин поглощать красное мясо
Фасад отеля Villa Elena // фото: Нина Новах
"Еда-смерть" и соки из Майами: секретная гостиничная жизнь звезд