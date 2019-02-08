В Кремле рассказали об охране Януковича на территории РФ по указу Путина

Дмитрий Песков заявил, что Виктор Янукович получил защиту на территории России сразу после того, как въехал в страну.

Как передает «Радио Свобода», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в РФ государственной охраной.

По словам представителя Кремля, охрану Януковичу предоставили по указу самого Владимира Путина сразу после того, как тот въехал на территорию России в качестве главы Украины. При этом Песков не смог уточнить, какая именно структура занимается этим поручением.

Он подчеркнул, что Янукович в настоящее время продолжает оставаться в России и не имеет никакого специального юридического статуса.