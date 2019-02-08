В Кремле ищут позитивные темы для послания Путина из-за низкого рейтинга

Работающие над посланием президента Федеральному Собранию чиновники рассказали о поиске «позитивной повестки дня».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 20 февраля.

Как передает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения тем будущего послания, в настоящее время в Кремле пытаются найти «позитивную повестку» для выступления президента перед парламентом.

По словам чиновника, «люди устали от ракет», а рейтинг Владимира Путина значительно упал после проведенной летом прошлого года пенсионной реформы.

Напомним, прошлое послание главы государства Федеральному Собранию, которое состоялось в марте 2018 года перед президентскими выборами, было в значительной своей части посвящено новейшему российскому оружию.