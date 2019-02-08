Песков рассказал, когда Путин огласит послание Федеральному Собранию

В Кремле сообщили, что аккредитация для СМИ на оглашение президентского послания парламенту будет открыта 15 февраля.

Напомним, в декабре 2018 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявлял, что ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию, которое традиционно проводится в конце года, будет перенесено.

Как передает «Интерфакс», в пятницу, 8 февраля, в Кремле сообщили, что президент выступит перед Федеральным Собранием уже 20 февраля. При этом аккредитация для журналистов будет открыта 15-го и завершится 17 февраля.

Ранее Дмитрий Песков уже говорил о том, что работа над президентским посланием уже началась, в ней участвуют подразделения администрации главы государства, привлекаются министерства и ведомства.

«И сам президент уже работает над содержанием послания», — сообщал представитель Кремля.