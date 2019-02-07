Шведские аналитики заявили о готовности РФ к масштабной войне

Шведский институт оборонных исследований (FOI) подготовил доклад о готовности армии РФ к крупномасштабной войне.

На сайте института опубликовали исследование, авторы которого проанализировали военные учения в России в 2009-2017 годах. Они пришли к выводу, что в эти годы российская армия, участвовавшая в нескольких локальных конфликтах, стала готовиться к продолжительным региональным войнам с противниками масштабов Китая и НАТО.

По данным FOI, за последние годы армия РФ повысила свою боеготовность и научилась быстро переходить от выполнения задач мирного времени к ведению войны.

«Важно тренировать военное мышление и нервную систему. Мускулы там есть. А мозг надо постоянно поддерживать в готовности», – сказал руководитель исследования Юхан Нурберг, говоря о российских военных учениях.