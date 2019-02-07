Гуайдо попросил папу римского посетить Венесуэлу и вернуть ей мир

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо вслед за Николасом Мадуро обратился к папе римскому Франциску с просьбой о помощи.

Напомним, на прошлой неделе Европейский парламент признал Хуана Гуайдо единственным законным временным президентом Венесуэлы.

Как передает итальянский телеканал Sky TG24, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью обратился к папе римскому Франциску и попросил его о помощи в урегулировании конфликта в стране.

«Я взываю ко всем, кто может нам помочь: папе римскому, дипломатам, которые могут работать над тем, чтобы добиться прекращения узурпации, создания переходного правительства и проведения в Венесуэле по-настоящему свободных выборов как можно скорее», — заявил Гуайдо.

По его словам, он будет рад принять папу римского в Венесуэле, которая является набожной страной с сильными католическими традициями.

Напомним, что ранее с просьбой о помощи к понтифику обращался президент Венесуэлы Николас Мадуро.