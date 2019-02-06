Трамп намерен провести вторую встречу с Ким Чен Ыном во Вьетнаме

Дональд Трамп анонсировал проведение второго саммита с лидером КНДР во время выступления перед Конгрессом.

Напомним, первая встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны договорились двигаться к денуклеаризации Северной Кореи и снижению давления на Пхеньян, прошла в Сингапуре в начале июня прошлого года.

Как сообщает Politico, лидеры стран планируют провести второй саммит во Вьетнаме 27-28 февраля.

«В рамках новой смелой дипломатии мы продолжаем наш исторический рывок к миру на Корейском полуострове. Наши заложники вернулись домой, ядерные испытания прекратились, и более 15 месяцев не было запуска ракет», — заявил американский президент во время своего выступления перед Конгрессом.