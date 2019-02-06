СМИ назвали Навку владелицей офшора и счета в Швейцарии

СМИ сообщили, что на имя жены пресс-секретаря российского президента Татьяны Навки открыт счет в Швейцарии.

Центра «Досье» и The Guardian узнали, что заграничный счет фигуристки был открыт в феврале 2014 года еще до того, как она вышла замуж за Дмитрия Пескова. По данным журналистов, счет до сих пор действует, хотя российское законодательство с 2013 года запрещает чиновникам и их близким родственникам иметь иностранные счета и вклады.

Чтобы убедиться, что счет Навки не закрыт, авторы расследования отправили на него пять евро. «Если бы были какие-то проблемы c транзакцией, трансфер бы не ушел. Мы позвонили в банк узнать статус платежа – нам подтвердили, что деньги получены банком-получателем», – рассказали «Дождю» в центре «Досье».

Также сообщается, что в день открытия счета на имя Навки также был зарегистрирован офшор Carina Global Assets (Британские Виргинские острова).

«Офшорную компанию открывают не просто для чего-то, а для проведения транзакций. Первое, что ты делаешь, когда открываешь ИП или ООО, это идешь в банк для открытия счета, иначе операции ты проводить не сможешь. Так же и с офшорной компанией: за открытием юрлица всегда следует открытие счета», – рассказал заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков отрицают, что у фигуристки есть зарубежный счет и офшорная компания. «Она действительно не может иметь зарубежных счетов, и она полностью соответствует действующему законодательству», – заявил пресс-секретарь Владимир Путина.