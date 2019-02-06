Россияне попадут в базы – от сим-карт до зарплат

Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну предъявили уже третье обвинение.

«В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Ему предъявлено еще одно обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщает на официальном сайте Следкома лично официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2010–2011 годах Шестун, «используя свои служебные полномочия в корыстных целях», провел неофициальную проверку некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта. Установив, на какие деньги живет организация, он якобы «предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство и попустительство по службе фактическому руководителю этой организации». И с 2012 по 2018 годы руководитель «через посредника систематически передавала Шестуну в качестве взятки денежные средства в сумме порядка 9,4 миллиона рублей, а также приобрела для базы отдыха Шестуна спортивное оборудование стоимостью более 519 тысяч рублей». В общем, СК насчитал почти 10 млн рублей взятки, в том числе и тренажерами.

Сам Шестун через «Фейсбук» заявляет, что это новое уголовное дело было ему «давно обещано» сотрудниками ФСБ и следователем: «Речь идет о том, что директор МКУ Серпуховского муниципального района "Департамент по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" Татьяна Гришина через посредника, фамилия которой мне вообще ни о чем не говорит, в течение шести лет (с 2012 по 2018 годы) регулярно передала мне взятки в общей сумме порядка 9 миллионов рублей», — сообщается на странице экс-чиновника.

По словам Шестуна, Татьяна Гришина, уже пожилой человек, была арестована за мошенничество и помещена в СИЗО с целью получения от нее показаний против него. Чего от нее успешно добились, после чего изменили меру пресечения на домашний арест. «Никаких взяток я, конечно же, не получал, — утверждает Шестун. — Этому нет ни одного доказательства — ни записей разговор, ни самих денег, я не задерживался с поличным. Все построено только на оговоре со стороны Татьяны Николаевны».

Также Шестун утверждает, что с 2013 года Гришина уже не была его подчиненной. «В связи с этим заявления о том, что я каким-то образом мог курировать ее финансово-хозяйственную деятельность и влиять на нее, носят абсурдный характер, — пишет Шестун. — Более того, говоря об общем покровительстве, следователи даже не указывают, какие конкретно действия я совершал или мог совершить в интересах Гришиной».

Напомним, что, по предыдущей версии следствия, Александр Шестун возглавил «список "Форбс"» среди чиновников-коррупционеров. СК приписал ему имущества на 10 млрд рублей: 676 объектов недвижимости, 22 автомобиля и две базы отдыха в собственности «подконтрольных Шестуну структур» общей стоимостью 274 млн рублей. Отметим, что эта сумма почти равна стоимости всего конфискованного имущества по делам экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, полковника Дмитрия Захарченко, руководителя ФСО по Северному Кавказу Геннадия Лопырева и министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова.

«Дело Шестуна» началось накануне выборов главы Серпуховского района, до которых он посредством усилий правоохранительных органов успешно не был допущен. Но теперь это уже третье из предъявляемых ему обвинений. Кроме того следствие, обнаружило целую параллельную вселенную с несметными богатствами, среди которых обитал до ареста муниципальный чиновник.

Отметим, что адвокаты Александра Шестуна не могут комментировать ситуацию, так как с них взята подписка о неразглашении.