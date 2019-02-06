Путин объявил о продлении на год амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин предложил на год продлить амнистию капиталов.

«Мы с коллегами обсуждали и считаем, что еще на один год можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию и регистрируют свой бизнес в специальных административных районах с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию, которые созданы на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке», – заявил Путин на форуме «Деловой России», передает РБК.

Он также предложил на год освободить граждан от уплаты НДФЛ с прибыли контролируемых ими иностранных компаний, но при том условии, что они станут налоговыми резидентами РФ.

По словам президента, недостаточные гарантии защиты частной собственности вынудили многих российских бизнесменов выводить свои активы из страны и регистрировать их за рубежом.

В рамках действующей амнистии капитала, которая должна была продлиться до 1 марта 2019 года, россияне вправе задекларировать свои зарубежные активы, не информируя власти об источнике происхождения средств для приобретения этих активов. Участников амнистии освободили от ряда правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства.