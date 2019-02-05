В СК назвали место "единственной встречи" Бастрыкина и Арашукова

В Следственном комитете заявили, что председатель СК Александр Бастрыкин не был знаком с экс-сенатором Рауфом Арашуковым.

Ранее Sobesednik.ru писал, что глава СК Александр Бастрыкин, предположительно, бывал на семейных торжествах бывшего сенатора Рауфа Арашукова, которого задержали 30 января по обвинению в причастности к нескольким убийствам. По данным телеканала RTVi, Бастрыкин неоднократно посещал аул Арашуковых в Карачево-Черкесии. Журналисты опубликовали снимки, на которых председатель позирует в советских машинах, которые якобы коллекционировал бывший сенатор.

5 февраля на сайте Следственного комитета сообщили, что «единственная встреча» Бастрыкина и Арашукова состоялась во время ареста сенатора. В ведомстве подтвердили информацию СМИ о том, что в прошлом году Александр Бастрыкин отдыхал в гостинице «Адиюх-Пэлас», которая принадлежит Арашуковым, но подчеркнули, что он это делал за свой счет и по рекомендации коллег.

«Об этой поездке Председатель СК России рассказал на своей странице в одной из социальных сетей, разместив соответствующие фотографии. Другие распространяемые в сети Интернет фотографии Председателя СК России А. И. Бастрыкина вместе с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом. И замечу, что подобные вбросы стали появляться именно после задержания членов преступной группы следователями СК России», – говорится в сообщении представителя ведомства Светланы Петренко.

Напомним, отца экс-сенатора, топ-менеджера «Газпрома» Рауля Арашукова, тоже арестовали. Его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил газ на сумму свыше 30 млрд рублей.