Рашкин призвал "прошерстить" Совфед и Думу на наличие "других Арашуковых"

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что россияне могут вынести власти вотум недоверия из-за дела Арашуковых.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Мосгорсуд намерен рассмотреть жалобы на арест Рауфа, Рауля и Руслана Арашуковых.

Как передает Znak.com со ссылкой на опубликованное в соцсети «ВКонтакте» заявление, депутат Валерий Рашкин призвал провести в Госдуме и Совфеде «чистку» после истории с обвиненным в убийствах сенатором.

«Из-за прогнившей насквозь избирательной системы и вертикали управления, из-за тотальной коррупции во власть попадают бандиты, мошенники и убийцы», — написал парламентарий.

По его мнению, теперь народ имеет полное право вынести вотум недоверия власти из-за того, что она не справляется с системным политическим кризисом. Он отметил, что единственным верным выходом из сложившейся ситуации будет «"прошерстить" Совет Федерации и Госдуму на предмет наличия других Арашуковых».