Песков прокомментировал соцопрос о готовности россиян к эмиграции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опрос «Левада-центра» о готовности россиян к эмиграции.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 17% респондентов «Левада-центра» заявили о своей готовности уехать из России. 41% россиян, желающих эмигрировать, находятся в возрастной группе от 18 до 24 лет. Только 5% граждан РФ старше 55 лет хотели бы переехать жить в другую страну. «Доля россиян, декларативно желающих эмигрировать, за последние годы существенно не меняется», – рассказали социологи.

«Там же, когда вы смотрите социологические опросы, нужно смотреть вопросы, которые задаются. Кроме того, эти показатели нельзя рассматривать, приводить и комментировать в отрыве от всего набора вопросов, которые были по этой теме», – прокомментировал Песков данные опроса, которые касаются молодых россиян, передает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента, «это не такой высокий показатель».