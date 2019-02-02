На сайте Думы отчитались о благотворительной деятельности Володина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потратил на благотворительность 38,85 миллиона рублей за 2018 год.

«На протяжении нескольких лет Вячеслав Володин направляет часть своих доходов на благотворительность, а также оказание адресной помощи», — сообщила Анастасия Кашеварова, советник Володина по связям со СМИ.

Как сообщается на сайте ГД, 22 миллиона рублей спикер Госдумы направил на строительство школы «Феникс» в деревне Мольгино Смоленской области. В этой школе будут учиться дети из малообеспеченных, неполных семей и сироты.

5 миллионов рублей председатель Думы пустил на завершение строительства многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка города Саратова. Ожидается, что в сентябре в новостройку переедут 256 семей.

По 2,5 миллиона от Володина получили благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Кроме того, парламентарий помог сельским приходам, монастырям, музею Петрова-Водкина в Саратовской области и нуждающимся семьям.

На сайте сообщается, что в 2017 году сумма пожертвований Володина превышала 25 миллионов рублей. «Большая часть дохода Вячеслава Володина – прибыль по вкладам и ценным бумагам. Вячеслав Володин владел пакетом акций холдинга "Солнечные продукты", а более 10 лет назад акции продал», – говорится в сообщении.

Отметим, что Володин родился в поселке Алексеевка в Хвалынском районе Саратовской области.