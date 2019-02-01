Титов возьмет под защиту экс-заместителя Собянина, осужденного за взятку

Бывший заместитель Сергея Собянина на посту главы Тюменской области и бизнесмен Павел Митрофанов попал в «список Титова».

Как передает РБК, Павел Митрофанов работал заместителем губернатора Тюменской области Сергея Собянина в 2001-2005 годах, после чего стал бизнесменом, а в 2012 году против него завели уголовное дело.

Предпринимателя обвиняли в передаче через посредника взятки в размере 100 тысяч рублей полицейскому для организации встречи с бизнесменом Гендриком Мундутем, а также в попытке подкупить правоохранителей для прекращения уголовного дела.

Отмечается, что суд заочно приговорил Митрофанова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 450 млн рублей. Сам бизнесмен, получивший статус беженца в Литве, не признает вину и утверждает, что все обвинения связаны с попыткой отнять у него бизнес.

«Я семь лет боролся с правовым беспределом, надеялся на суды, но увы. Сейчас появился шанс пересмотреть приговор», — рассказал Павел Митрофанов в беседе с РБК.

Он добавил, что теперь его доводы должны пройти правовую экспертизу в Москве, после чего бизнес-омбудсмен Борис Титов направит обращения генпрокурору и главе Следственного комитета.

Напомним, в начале февраля 2018 года бизнес-омбудсмен Борис Титов отправил в Кремль список из 17 российских бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия в дальнем зарубежье, но очень хотели бы вернуться домой. Однако Генпрокуратура после тщательного анализа отказалась пересматривать уголовные дела против предпринимателей из «списка Титова».