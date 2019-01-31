Путина проинформировали о задержании Арашукова до того, как оно произошло

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знал о задержании сенатора Рауфа Арашукова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что у семьи Рауфа Арашукова обнаружили коллекционное оружие, золотые слитки и иностранную валюту.

Как рассказал журналистам Дмитрий Песков, президента РФ Владимира Путина проинформировали о готовящемся задержании Арашукова.

«Президент был в курсе об этом мероприятии до того, как оно произошло», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что у президента не возникает вопросов о доверии к главе Карачаево-Черкесии из-за задержания сенатора.

Напомним, Рауф Арашуков был задержан утром 30 января по делу об убийстве. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Следователи также задержали его отца Рауля Арашукова.