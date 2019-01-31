Депутаты Махачкалы избрали мэром города главу управы Басманного района Москвы

31 января депутаты Махачкалы избрали мэром города Салмана Дадаева, экс-главу управы столичного района Басманный.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Помимо Дадаева в число кандидатов также входили первый заммэра Махачкалы Абдулмуъмин Ибрагимов и проректор Дагестанского государственного медуниверситета Эльмира Абиева. Ибрагимов свою кандидатуру снял.

За Дадаева проголосовало 29 депутатов, за Абиева — четверо.

Дадаев назвал решение депутатов «высоким доверием». «Когда я приезжал в отпуск в родной город, мне тяжело было смотреть на происходящее», — добавил он.

Напомним, бывшего мэра Махачкалы Мусу Мусаева в октябре 2018 года приговорили к четырем годам колонии за превышение должностных полномочий.