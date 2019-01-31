Бывшего студента Медведева взяли на работу в правительство

Бывший статс-секретарь – замминистра юстиции Юрий Любимов перешел на работу в правительство.

РБК сообщает со ссылкой на свои источники, что Юрий Любимов, которого 30 января президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности, переходит на позицию замруководителя аппарата правительства. В пресс-службе правительства отказались обсуждать кадровые перестановки, о которых не было объявлено официально. О переходе Любимова в кабмин станет известно до конца недели, утверждают собеседники агентства.

Юрий Любимов был студентом премьер-министра Дмитрия Медведева, когда тот преподавал римское и гражданское право на юридическом факультете Ленинградского (позже – Санкт-Петербургского) государственного университета. СПбГУ также окончили бывший и будущий начальники Любимова – министр юстиции Александр Коновалов и глава аппарата правительства, вице-премьер Константин Чуйченко.

На сайте СПбГУ указано, что Любимов преподает корпоративное право, а также проблемы правосубъектности публичных образований на той же кафедре, где в 1988-1999 годах работал Медведев.

С 2005 по 2008 годы Юрий Любимов занимал пост советника главы Минэкономразвития Германа Грефа. В 2009 году он стал замминистра юстиции, а в 2012 году его назначили статс-секретарем – замминистра юстиции.